Vá conhecer o Espaço Hamadryas

Acaba de nascer um espaço muito especial no coração da Granja Viana, mais precisamente na Avenida Cherubina Vianna, dando frente para a Praça Santa Adélia, o Espaço Hamadryas.

Três granjeiras, amigas e com filhos de idades aproximadas, sentiam falta de um espaço de convivência e que, além de oferecer várias atividades, fosse um espaço para toda família. Era este o sonho de Ana Carolina Cortez Penna, Luciana Carvalho e Luciana Penna e que foi inaugurado no dia 5 de agosto.

Num amplo espaço, cercado de verde, tudo é de extremo bom gosto, nos mínimos detalhes.

E assim foi também a inauguração, realizada num ambiente descontraído, com algumas vivencias, um delicioso lanche e com a ajuda até de São Pedro: o dia amanheceu frio, chuvoso, mas a tarde de repente ficou ensolarada.

Segundo as sócias, a proposta é cuidar e acolher as mulheres em todas suas fases de vida e também as famílias em suas diversas configurações.

Para ter uma ideia, veja as atividades oferecidas, todas com profissionais experientes e sensíveis:

Psicoterapia, Coaching, Orientação Vocacional, Terapia de Renascimento, Constelação Familiar, Yoga para Casais, Yoga Gestante, Baby Yoga, Brinca Yoga, Pilates, Terapia Floral. Grupo de Gestantes, Fisioterapia para Gestantes Grupo de Puerpério, Grupo de apoio a Amamentação, Dança Materna, Circulo de Mulheres, Arte Terapia, Massagem Ayurvédica, Thai Massagem, Yoga Massagem, Astrologia, Banho de Ofurô, Escalda-pés, mãos e cotovelos, Reflexologia, Atendimento com Doulas, Medicina Chinesa, Vivencias para crianças em Permacultura, Parquinho Ecológico para livre brincar das crianças e Oficinas infantis.

Agende uma visita e comece a usufruir desde já.

Serviço

Espaço Hamadryas

Avenida Cherubina Vianna, 1697 – Granja Viana

Tel: 4612-6241

Fotos: Vanessa Serra