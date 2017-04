Vacinação contra a gripe começa dia 17

Cotia acompanha o calendário nacional de vacinação e dia 17 de abril começa a vacinar nas 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade os idosos a partir dos 60 anos e profissionais da saúde de estabelecimentos públicos e privados. A partir de 24 de abril serão vacinadas gestantes, puérperas, crianças (seis meses a 5 anos) e indígenas. A imunização será feita até atingir a cobertura.

A campanha terá mudanças no público-alvo este ano, com oferta da vacina também para professores do ensino básico e superior das escolas públicas e privadas. Estes profissionais serão vacinados a partir do dia 8 de maio, os enfermos, a partir do dia 2 de maio.

A vacinação foi antecipada este ano porque em 2016 registrou-se aumento de casos de gripe antes do período esperado. No ano passado a vacinação começou em 30 de abril. A ideia do Ministério da Saúde é tentar evitar um novo aumento de casos fora do período esperado.

O público-alvo da campanha é composto por pessoas com 60 anos ou mais, crianças com idade entre seis meses e cinco anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, portadores de doenças crônicas, adolescentes de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, presos e funcionários do sistema prisional.

Os idosos que estiverem acamados e não puderem se dirigir a uma das UBSs serão vacinados por enfermeiros da Atenção Básica. Familiares também poderão se dirigir a uma unidade de saúde e deixar o nome do idoso e o endereço para a visita dos profissionais da Saúde.

No chamado Dia D (13 de maio, um sábado), conhecido pela mobilização nacional, todas as unidades estarão abertas para vacinação.

No ano passado foram vacinadas em Cotia 55.548 pessoas, das quais 18.871 são idosos. A vacinação nas 24 UBSs será feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.