Vamos ao teatro? escolha sua peça e divirta-se.

Os Miseráveis De Victor Hugo – O Drama que deu origem ao Musical

Sábados e Domingos: 20h30

Sinopse:

Uma grande história de conflitos, amor e perdão, que conta a transformação de um homem condenado pela sociedade francesa, num dos maiores exemplos de honestidade e justiça. Nesta adaptação do clássico, 18 Atores e 60 Figurinos para contar a história, com muita emoção, alegria e paixão.

Adaptação e direção: Gabriel Veiga Catellani

Elenco: Beth Veloso, Cristina Mazzuca, Caique Dáttola, Danyelle Sardinha, Eric Rasmussen, Fernando Moratta, João Guilherme, Júnia Haliski, Leti Cruz, Maria Di Agostinho, Paulo Novaes, Regina Catellani, Robson Gabriel, Rodney Martins,

Silvia Souza, Tiago Silva, Victor W´alczak, William Lima.

Censura Livre

Ingressos R$ 40,00 (Inteira)

Teatro para todos (Todos pagam Meia) R$ 20,00 preço único

Gratuito para Professores – Crianças até 12 anos e Adultos acima de 60 anos – Só R$ 10,00.

Confraria Comedy –Stand Up

Sábados, às 23h45

Sinopse:

O Show ConfraRia Comedy – Stand Up é feito para o público rir e se divertir, com histórias, músicas, paródias e imitações de grandes artistas nacionais. Quatro grandes mestres do Humor resolveram se unir para um Show onde o importante e fazer o seu sábado mais alegre e você ir para casa lembrando das piadas e histórias engraçadas deste grandes artistas. Imperdível!

No elenco estão humoristas consagrados nas noites de SP – Richard Sakamoto (participações em Legendários, Encrenca e Panico na Band), Tuca Graça (Participa de A Praça é Nossa – SBT) Anderson Gago e Rick Minervino.

Classificação: 16 anos

Ingressos: R$ 40,00 (Inteira) e R$ 20,00 (Meia)

ESPETÁCULO INFANTIL

As Formiguinhas – Defendendo a Natureza

Domingo: 16h

Sinopse:

Um espetáculo que une a magia do teatro, e a alegria do humor, marcado pela perfeita sintonia entre os personagens e o público.

As questões do meio ambiente, em especial o problema da poluição ambiental e do lixo nuclear, são o enfoque principal da peça apresentada pelos personagens de forma bem humorada e criativa, despertando o público para os problemas gerados pela falta de conscientização do homem em preservar o meio ambiente.

O Espetáculo é ambientado em um formigueiro e mostra a luta das formigas contra a construção de uma usina nuclear que, por iniciativa do tamanduá bandeira, está prestes a se instalar no local. No centro da questão, os perigos gerados pela poluição da usina à saúde dos moradores do lugar, e também o descaso com o meio ambiente.

A peça, que é uma adaptação do texto de Mário Zumba, autor de Brasília, já premiado pelo Ministério da Cultura, é dirigida por Wendel Pinheiro, especialista em formação artística infanto-juvenil.

Direção: Wendel Pinheiro

Texto: Mário Zumba – Adaptação: Gabriel Veiga Catellani

Elenco: Companhia do Ator

Indicação – acima de 5 anos

Ingressos R$ 30,00 (Inteira) e R$ 15,00 (Meia)

Ingressos antecipados na Bilheteria do Teatro por R$ 15,00

Serviço:

Teatro Raposo – Sala Irene Ravache

Endereço: Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista – São Paulo/SP (piso Cinema)

Capacidade: 252 lugares (incluindo lugares para cadeirantes e obesos)

Horário da bilheteria: de terça a domingo, das 14h às 22h, ou até o início da apresentação.

Estacionamento: R$ 8 por 4 horas.

Mais informações: (11) 3732-9006