Vamos falar de moda?

Está na hora de usar sua voz e poder para transformar a indústria da moda em força para o bem

O Fashion Revolution foi criado por um conselho global de líderes da indústria da moda sustentável, ativistas, imprensa e acadêmicos, após o desabamento da Rana Plaza, que abrigava confecções de roupas em Bangladesh deixando mais de 1.134 mortos e 2.500 feridos.

O movimento surgiu com um propósito: aumentar a conscientização sobre os impactos ambientais e sociais da cadeia da moda, em todas as fases de produção até o consumo. Um dos objetivos é também exigir a transparência da indústria e nos negócios, e uma criação mais sustentável.

Presente em 92 países, o Fashion Revolution desenvolve ações mobilizadoras e incentiva os consumidores a questionarem suas marcas favoritas com a seguinte reflexão: # QUEM FEZ MINHAS ROUPAS?

POR QUE PRECISAMOS DE UMA REVOLUÇÃO NA MODA?

A indústria global da moda é pouco transparente, exploradora e causa grandes impactos ambientais, por isso a mudança urgente. O FR faz uma jornada desde os plantadores de algodão até os consumidores.

Não muito, pois no nosso país também há prática de mão de obra escrava. Imigrantes paraguaios e bolivianos trabalhavam em locais que serviam igualmente de residência – locais com apenas uma cama. “As condições de trabalho, saúde e segurança eram péssimas: instalação elétrica em más condições e material altamente inflamável sem a devida segurança. Na única janela existente e que tinha visibilidade para a rua, havia um pano cobrindo a vista” (Galileu, 2016).

Os imigrantes tinham uma jornada diária que se iniciava às 7 horas e se estendia até às 22 horas, e eram remunerados de acordo com a produção das peças, recebendo R$ 850 por mês, em média.

A mão de obra escrava na indústria da moda ainda é uma luta que terá muito chão a percorrer, mas com o incentivo do Fashion Revolution e a participação da população, esse cenário pode mudar em poucos anos.

Rê Santana

