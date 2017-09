Vem aí, a 2ª edição da Pedalada Cotia

Percurso terá 60km, do Parque Cemucam o Morro Grande, maior parte do trajeto será em estrada de terra

Para aqueles que gostam de pedalar, no sábado (23/09), acontece a 2ª edição da Pedalada Cotia. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Cotia e irá reunir dezenas de ciclistas para realizar um trajeto com cerca de 60km. O ponto de partida será do Parque Cemucam, com concentração às 7h e saída às 8h, e o trajeto seguirá em direção à Represa Pedro Beicht, no Morro Grande.

Para participar, basta realizar a inscrição enviando um e-mail com nome, idade, número do RG e telefone celular para nelson@baffs.com.br. Serão disponibilizadas 150 vagas.

No dia do evento os inscritos devem levar 1Kg de alimento não perecível, usar roupas adequadas, capacetes, luvas, ter uma bicicleta apropriada (mountain bike) e revisada, pois a maior parte do percurso será em estrada de terra, com percursos irregulares e obstáculos.

Durante o trajeto haverá pontos de hidratação, mas os participantes também devem levar água, lanche, protetor solar e repelente.

O retorno está previsto para 13h30, no Parque Cemucam. Após a chegada serão realizados sorteios de brindes e uma bicicleta para os participantes.

Foto: Vagner Santos