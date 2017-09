Verão transparente!

Quem acompanha redes sociais já deve ter percebido que as peças transparentes bombaram no inverno e continuarão no verão!

Quem não sabe ou acha que não sabe usar a transparência, vamos dar algumas dicas. E fiquem tranquilas, transparências não é sinônimo de vulgaridade.

Transparência e flores

As camisetas e croppeds de tule vieram para ficar em nosso guarda roupa, e a combinação tule + flores vai dar aquele ar sexy e romântico ao look. Podem ser usados com calças jeans, shorts e peças de alfaiataria. Caso não se sinta à vontade com uma lingerie aparente por baixo, pode substituir por uma regatinha de alça bem fininha que também fica um efeito super cool.

Jaqueta Bomber arrastão

As jaquetas bomber ganharam destaque no inverno como peças-chave de um look, e agora no verão não será diferente. São peças para compor o look ou até um ‘corta vento’. Podem ser usadas tanto durante o dia, quanto à noite. Também podem fazer par com uma lingerie, um top, cropped ou regatas.

Body renda

Quem gosta de algo mais ousado, os body’s que antes eram usadas como lingerie, por baixo de camisas, agora ganham destaque no dia-a-dia, trazendo a peça à mostra, de um jeito bem sexy e nada vulgar.

Acessórios

Os acessórios também ganham espaço nessa nova tendência. Bolsas, sapatos, case para celular, tudo com um ar cool e sofisticado, deixando o look bem mais divertido.

Agora vocês já podem aproveitar o verão e se jogar nessa nova tendência sem medo de ser feliz!

Fiquem de olho nas coleções de Primavera/Verão das grandes Fast Fashions que virão muitas coisas legais para aproveitar o calor!!

Beijos!

Rê Santana

@ree_santannna