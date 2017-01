Vereadores devem ampliar idade mínima de veículos do transporte escolar de Cotia

Embora o fim do recesso parlamentar esteja previsto para a próxima semana, na terça-feira (7/02), os vereadores devem interromper o recesso e participarem de uma sessão extraordinária hoje segunda-feira (30/01).

Na pauta, alteração da Lei Municipal 1.553 de 2009 que dispõe sobre o Serviço de Transporte Coletivo de Escolares no município de Cotia, ampliando a idade mínima dos veículos que prestam este tipo de serviço, aproximadamente 300 profissionais no total.

De acordo com a Lei em vigor na cidade, a idade mínima exigida é de 5 anos para Kombis, 8 anos para Vans ou micro-ônibus e 15 anos para ônibus. Mas os profissionais reclamam da dificuldade no cumprimento da exigência e procuraram o vereador Edson Silva (PRB) em busca de dialogar com o governo. Eles querem que a Lei em Cotia seja equiparada à de São Paulo que é respectivamente 10, 15 e 25 anos para Kombi, vans e ônibus.

Edson Silva se prontificou a fazer a intermediação entre eles e o prefeito Rogério Franco e outros vereadores para, juntos chegarem num consenso que não só atendesse aos transportadores como continuasse garantindo a segurança das crianças e adolescentes.

Em ofício ao Prefeito, Edson Silva sugere que a idade mínima dos veículos seja de 15 anos para kombis, vans, micro-ônibus e assemelhados e 25 anos para ônibus como ocorre na capital paulista. Por outro lado, na opinião do vereador a concessão deve ser apenas às pessoas que tenham domicilio eleitoral e residencial em Cotia.

A nova Lei foi enviada pelo Prefeito Rogério Franco à Câmara e já conta com o apoio da maioria dos vereadores, mas inicialmente, deve ampliar de 8 para 12 anos a idade mínima para as Vans e assemelhados. Mas ainda depende de aprovação da Câmara. A sessão extraordinária, sob presidência do vereador Paulinho Lenha (PSB) acontece a partir das 17 horas.

Vistoria

O prazo para que os condutores façam a vistoria nos veículos para que fiquem aptos a transportarem os estudantes termina no próximo dia 31. A vistoria acontece no pátio ao lado da Secretaria de Transportes e Trânsito, na rua Jorge Caixe, 246, bairro Portão, das 8 às 16 horas.

Fonte: Gabinete do Vereador Edson Silva