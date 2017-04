Vestibular Fatec Cotia está com inscrições abertas

A Faculdade Estadual de Tecnologia de Cotia (Fatec Cotia) está com inscrições abertas para o vestibular dos cursos de graduação tecnológica em Gestão Empresarial e Gestão da Produção Industrial. Há vagas para os períodos da manhã e da noite.

Com os cursos, alunos de Cotia e região têm a oportunidade de fazer uma faculdade gratuita e de se preparar para o concorrido mercado de trabalho. As grades curriculares dos cursos foram elaboradas para preparar profissionais altamente qualificados.

No curso de Gestão Empresarial, os alunos aprendem a implantar e a gerenciar planos de negócios, analisar a viabilidade econômica e financeira de projetos e também a mensurar controles de eficiência da empresa.

O curso de Gestão da Produção Industrial forma alunos capacitados para alavancar a qualidade e a produtividade nas organizações industriais, para otimizar os fluxos de materiais e a logística industrial e também para coordenar equipes de produção.

As inscrições vão até às 15h do dia 9 de junho e devem ser feitas através do site .

Mais informações pelo telefone (11) 4616-3284.