Vida – Casa de Apoio promove Bazar de Natal

Com excelentes opções de presentes, o tradicional bazar acontece na Cultura Inglesa da Granja Viana.

No dia 27 de novembro começa o já tradicional Bazar Beneficente de Natal, realizado pela Vida- Casa de Apoio, em prol da manutenção dos projetos da entidade.

O Bazar acontece na Unidade da Cultura Inglesa na Granja Viana, em Cotia, e é conhecido por oferecer peças novas com preços especiais. Além de artesanatos, e decoração de natal, trabalha com uma variedade de bolsas, acessórios e diversas opções para presentes.

De acordo com a presidente da Vida- Casa de Apoio da Granja Viana, Ana Catarina Mendes, o Bazar de Natal é um evento que movimenta a região e engaja as pessoas em prol da entidade que ajuda crianças, adolescentes e idosos. “Há vários anos o bazar ajuda na manutenção dos projetos da entidade. E é sempre muito especial, pois envolvem as empresas que doam produtos, os voluntários que organizam e a comunidade que comparece e ajuda a realizar este evento”, afirma.

A parceria da Cultura Inglesa começou em 2007 e este ano comemora uma década de Vida. E integra um conjunto de ações sociais que a instituição de ensino mantém como propósito.

Participe, divulgue e seja parte deste momento com a gente!

Serviço

Bazar de Natal Vida – Casa de Apoio

Data: 27 de novembro a 13 de dezembro de 2017

Local: Cultura Inglesa da Granja Viana

Endereço: entrada pela Rua São Paulo, 273 – Granja Viana – Cotia – SP

Horário de funcionamento: das 10h às 19h de segunda a sexta e das 10h às 14h aos sábados

Formas de pagamento: dinheiro e cartões de crédito e débito com exceção do American Express

Estacionamento: gratuito no local

Mais informações: (11) 4612-4018

Sobre a Vida – Casa de Apoio

Entidade social que atende em sistema de contra turno escolar 120 crianças no programa Todo Dia é Dia (TDD) e oferece atividades recreativas, esportivas, educacionais e de música. Atende também cerca de 100 adolescentes e jovens no programa Outras Linguagens onde oferece aulas avançadas de Inglês e Música.

Trabalha ainda com 25 idosos num espaço de convivência e integração para a Melhor Idade. A Vida – Casa de Apoio oferece gratuitamente todos os seus serviços e se mantém com doações, eventos e participação da comunidade.

Rua Ribas, 61 – Pq. São George (Próximo a futura instalação do SENAI Cotia)

Funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h30

Telefone: (11) 4612-4018 | E-mail: contato@casadeapoio.com.br

Acompanhe pelas redes sociais

www.casadeapoio.com.br | facebook.com/vidacasadeapoio