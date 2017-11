Vila da Mata completa dez anos e convida todos

Familia Ula, é com muito carinho que chegamos a mais um fim de ano e a 10 anos de Vila da Mata . E nada melhor para comemorarmos que uma festa regada a muita música, comida delicia e uma feira com cositas lindas!

Então já deixem o dia reservado, anotem na agenda, coloca despertador no celular e venham fazer parte para deixar esse dia ainda mais gostoso!!

O dia começará a partir das 11h com a feira ja prontinha para vocês pirarem nas maravilhas!

12h – o restaurante Ser-Afim abre suas portas para seu maravilhoso buffet vegetariano/vegano

13h – a escola de Kung-Fu do Ula, a SAIFU nos fará uma apresentação com Dragão e Tambores Cineses

14 – Paula da Paz, professora do Ula de dança Afro Mandingue nos agraciará com uma aula aberta com música ao vivo

15h – PROJETO MOCÓ BRAZUCA MUSIC tocando brasilidades pra começar a esquentar a festa

16h – IARA BELTON vem quebrar com muita Cumbia e Reggaeton

17h – LOVE BUDDIES com som de alta qualidade pra gente dançar muito

18h – DJ RICA AMARAL para fechar com muita energia e alto astral, traz pra gente seu set de Gipsy e Balkan Beats

A partir das 18h a pizzaria João do Grão com as pizzas vegetariana/veganas já estará funcionando.

Durante todo o evento, teremos nossa querida Ruth Sasaki fazendo leituras de tarot e o tatuador Attila Lira com flash tattoo.

A entrada é franca e a Vila possui estacionamento também gratuito.

EXPOSITORES

– Atelier Bella Carvalho – jóias feitas à mão

– A Fabi que Fez – brinquedos, fantasias, acessorios e decoração

– Atelier Mãos de Barro – arte em cerâmica manual

– Mundo Babu – roupas infantis

– Maria Terra – vasos personalizados

– Demeter Cerâmicas – cerâmicas feitas a mão

– Jardim de Izzir – pinturas de mandalas, arte celtas, grafismos indigenas, artes maia e asteca, entre outras.

– Sekoya Sustentabilidade e beleza artesanal – Cosméticos artesanais e naturais, geleias e compotas artesanais

– Atelier Jimena Inocêncio – pinturas em madeira e crochê

– Saboaria La Salle de Bains – cosméticos naturais vegetarianos e veganos

– Chazul – moda feminina sustentável e ecológica

– Marina Wang – roupas artesanais, 100% algodão

– Passado Presente Brechó

– Oh My Brechó

– Era Uma Vez 3 Pontinhos – tecido, feltragem e crochet, tudo feito à mão

– Alma Florida – Bolsas utilitárias artesanais em lona, algodão e aproveitamento de tapeçarias que iriam para descarte

– ONG Palavra Feminista – Camisetas personalizadas

– Prosperita Universo Holístico – Velas artesanais e cristais

– Raiz do Meu Ser – Artemedicina, artesanato e fitoterapias

– Tatiana Ferreira – Feltro, bolsas e necessaires

– Ufa Malufa – molesquines, gravuras, bolsas e camisetas artesanais

– Fada Amada – peças artesanais feitas com lã

– Meu Mestre alimentos – bolos veganos e budistas

– Alessandra Figueiredo – roupas para ginástica

– Loja Lakshmi – decoração e instrumentos musicais asiáticos

– Mara Greselle – artigos indígenas

– Daniela Tucunduva – designer de jóias com pedras (japamalas)

– Maren Yumi – Cerâmicas

– Alquimias da Terra – Beleza, saúde e bem estar

– Mandalas Claraluz – mandalas personalizadas

(outros a confirmar)

– Litsa – sabonetes naturais e difusores aromáticos pessoais

– Projeto de Arte – organização sem fins lucrativos de artes para jovens e adultos

– Roji pães – pães feitos como antigamente (veganos, fermentação natural)

– Café com Arte – coadores de café individual e acessórios personalizados para cafeteiras e baristas

– Kombo Cores – sucos coloridos e extratos vegetais, sem adição de água e açúcar

– Attila Lira- Flash tattoo

LOJAS

– Haribowl – Skateshop

– Frau Perolina – roupas diferenciadas e artesanais. Camisas Masculinas

– Garimpo Indiano – exclusividades made in India

– Poemizando – Presentes com poesia

E se você não conhece ainda a Vila da Mata, leia aqui apresentação deliciosa escrita por Jany Vargas.

Endereço: Avenida São Camilo, 288 – Granja Viana – Cotia/SP