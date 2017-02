Vila da Mata inaugura pista de skate

Com muito carinho e um sonho maluco na cabeça, Caio Belton pensou em deixar um espaço que já era uma delicia ainda mais gostoso!!

A Vila Da Mata – Restaurant é um lugar mágico, um pedaço do paraíso. Nela habitam o Ser-Afim e o João do Grão, dois restaurantes vegetarianos de dar água na boca. Lá também existe o UlaBiná, um espaço para eventos, aulas e muita dança.

Agora com o sonho realizado, nasceu o HARIBOWL, um super bowl para completar essa Vila.

Difícil vai ser sair de lá…

No próximo domingo, 5 de fevereiro, haverá uma festa de inauguração com um dia cheio de música, com os Djs PG Marcos, Guigo Lima, Felipe Soares e Pablo Ferrer, graffiti por Rafael Highraff, comida vegetariana do Ser-Afim e João do Grão e claro, muito SKATE!

Programação:

Pista

10h às12h – Recreação com monitores para crianças

12h às 21h – Pista Liberada

BEST TRICK 18h às 20h

Com prêmios para as melhores manobras.

Estão todos convidados com seus skates!

Endereço:

Vila da Mata

Avenida São Camilo, 288

Granja Viana