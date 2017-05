Virada Aunimal tem segunda edição e novidades

O Shopping Iguatemi Alphaville realiza a segunda edição da Virada Aunimal, festival que une o mundo animal e gastronomia, o “cãostronômico”. Com entrada gratuita, cães e seus donos terão dois dias, 6 e 7/5, para usufruir de food trucks, brincadeiras, áreas de lazer, cinema e exposição de corujas treinadas.

Como na primeira edição, a Virada Aunimal é uma parceria entre o shopping e a ONG 4CÃO, um projeto de ajuda animal que atua de forma solidária no suporte a animais em situação de risco.

O evento desse ano vai reunir, num mesmo lugar, lazer e diversão com segurança para animais e seus donos.

O grande destaque desta edição é o Parcão, conjunto de brinquedos no conceito agility, com rampas, túneis, gangorras, slalon, passarelas, salto e um brinquedão multifuncional. A Party Pool, uma das atrações mais frequentadas da edição anterior, foi ampliada.

Com monitoras especializadas, o público receberá orientações e auxílio para guiar os pets de forma segura e correta nas divertidas atrações. O parque de diversões atende cães de todos os portes.

No espaço de lazer, o Cãoping terá tendas indígenas pet, edredons e caminhas, enquanto o Spacão, instalado em um lounge, fará demonstrações e permitirá ao público aprender e conhecer técnicas e benefícios terapêuticos para os cães.

Além disso, haverá lojinhas especializadas, objetos de decoração, farmácia de manipulação veterinária explicando da vantagem desses medicamentos, uma Praça Gastronômica com food trucks e trailers com comidas salgadas, bebidas – como o chope artesanal da Baden Baden – e doces diversos. Tudo tanto para os humanos como para os animais.

A Virada Aunimal promoverá, em parceria com a entidade Amapara Animal, uma feira de adoção de cães e gatos abandonados. Os interessados em adotar devem levar xerox do RG e comprovante de residência.

Presença especial

Esta edição contará com a presença inédita das corujas da Animal Legal. Treinadas por Wagner Ávila e a fotógrafa Zoraide Braz, as aves das espécies Bubo virginianus e Tyto furcata estarão no evento que terá um Ônibus Cinema, que comporta 30 visitantes por sessão de nove minutos.

Serão mostrados filmes com curiosidades sobre as aves brasileiras e o propósito de conscientizar os visitantes sobre a posse responsável de animais silvestres, a importância da criação em cativeiro para proteção de espécies brasileiras e a preservação da biodiversidade.

Durante o evento, as corujas ficarão sobre os ombros dos treinadores e poderão ser acariciadas pelas crianças que poderão tirar selfies.

Serviço

Virada Aunimal 2017

Quando: 6/5 e 7/5

Horário: sábado, das 11 às 21 horas; domingo, das 14 às 21 horas

Onde: Doca 2 do Iguatemi Alphaville – na alameda Rio Negro, 111