Vistoria transporte escolar deve ser feita até dia 31

Os motoristas que atuam no transporte escolar em Cotia precisam fazer a vistoria do veículo até o dia 31 de julho para retomar as atividades no segundo semestre. A exigência está prevista na Lei Municipal 1553/2009, que regulamenta este tipo de transporte no município.

A vistoria é realizada pela Secretaria de Transportes e Trânsito (Settrans) sempre no período que antecede o início de um semestre. Em janeiro deste ano, todos os veículos do transporte escolar também tiveram que passar por vistoria para início das atividades em fevereiro.

Durante a vistoria, a Settrans inspeciona o funcionamento de lanternas, faróis, luz de freio, setas, condições dos pneus e cinto de segurança, entre outros itens obrigatórios para o transporte dos estudantes.

De acordo com a secretaria, até o final do mês, 300 veículos do transporte escolar da cidade devem passar pela vistoria, que acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O agendamento deve ser feito diretamente com a Settrans pelo telefone 4703-4965.