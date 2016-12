Washington e eu

1987. Eu, no primeiro semestre da ESPM. 17 anos.

Tinha pressa. Queria começar logo um estágio.

Comecei a anotar em um caderninho o nome das melhores agências de propaganda. E também o daquelas que assinavam os anúncios de que eu gostava, afinal, tinha critério.

Decidi que a W/GGK, do Washington Olivetto, seria a primeira tentativa.

Na falta de algum conhecido que me abrisse portas, apelei pras páginas amarelas, uma mistura de Google e Waze da época pra localizar seu endereço.

Em uma bela quarta-feira, disse pro meu pai que iria até ali, visitar uma amiga. Pus minha melhor roupa, peguei um dinheirinho pra condução, anotei o nome da rua e fui, sem a menor ideia de como chegar lá. Era longe pra caramba.

Duas horas em ônibus errados, o dinheiro acabando, e pronto, cheguei na agência.

Pra mim, o futuro começava ali. Estava animadíssima. Em breve seria uma estagiária de sucesso, trabalharia ao lado do Washington.

Fui recebida pela recepcionista e orientada a esperar. Assim fiz. Por 4 horas.

Não desisti. No dia seguinte, eu e os office boys estávamos lá de novo.

A situação já estava constrangedora, até para a recepcionista, quando, de repente, a RP da agência, uma tal de Vânia, resolveu me receber.

Não havia estágio, mas pelo menos ela me mostraria a agência.

Foi meu dia de glória! Depois de passear pelas áreas, ela parou em frente a uma porta.

Eu perguntei:

– É a sala DELE?

Junto com um sim, veio o convite. Quer entrar?

Não acreditei, abri a porta e entrei no templo! Sala linda, linda, linda e dele!

Pois não bastava tudo isso, a Vânia ainda me deixou experimentar a cadeira do Washington. Sentei, no início com algum respeito, depois comecei a rodopiar e soltar gritinhos de alegria.

Emoção igual foi difícil depois. Acho que nenhuma promoção teve a mesma magia.

Anos depois, eu, Diretora de Marketing daquela empresa dos americanos, lembram-se? Para uma reunião com a agência W/Brasil, em que ela mostraria suas credenciais para ser ou não escolhida para a conta da multinacional.

Eu lá, Washington apresentando as campanhas. Olhando para o meu chefe, pra mim, para o meu chefe, para mim. E eu pensando, Washington, a Vânia já fez seu trabalho! Se depender de mim, a conta é sua!

A propósito, infelizmente não me lembro do sobrenome dela. Se alguém a conhecer, diga meu muito, muito obrigada!