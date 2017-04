Zona Azul atualiza locais de pagamento em Cotia

A partir desta semana, a empresa Dinâmica, responsável pelo gerenciamento da Zona Azul em Cotia, começou a distribuir o folheto atualizado com os locais de regularização do pagamento da tarifa cobrada pelo uso das vagas demarcadas (Confira tabela ao lado).

Motoristas que usam as vagas contam com 17 pontos comerciais para a compra do ticket e/ou regularização da zona azul. Além do pagamento convencional via comércio ou por talões, o pagamento também pode ser feito pelo aplicativo Panda Parking, já disponível para IOS e Android em toda a cidade.

Desde o início de março a prefeitura ampliou para 24 horas o prazo para que motoristas notificados façam a regularização da zona azul e não incorram em multa.

Para baixar o aplicativo basta acessar: https://www.parkingpanda.com/parking-app.